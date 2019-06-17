مآسي ميسي مع «التانغو» لا تنتهي!

المصدر: Ⅶ سالفادور دي باهيا -أ ف ب

خيب المنتخب الأرجنتيني، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، الآمال مجدداً، بخسارة مفاجئة أمام نظيره الكولومبي 0-2 في سلفادور، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم في البرازيل.

وتدين كولومبيا بفوزها إلى البديلين روجيه ماتينيث (71)، ودوفان ثاباتا (86)، اللذين سجلا الهدفين.

وشكلت الهزيمة صدمة قوية لميسي، والذي يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده.

وتعتبر الخسارة ضربة قوية للأرجنتين، التي لم يسبق لها خسارة المباراة الأولى في المسابقة منذ 40 عاماً، خصوصاً أنها تسعى إلى فك النحس الذي يلازمها في البطولات الكبرى منذ 26 عاماً، وتحديداً منذ تتويجها بكوبا أمريكا عام 1993.

وخسرت الأرجنتين النهائي في النسختين الأخيرتين للمسابقة القارية أمام تشيلي، إلى جانب مونديال 2014 في البرازيل بالذات أمام ألمانيا.

وطالب ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، زملاءه بإظهار رد الفعل المناسب بعد خسارة فريق التانغو مباراته الأولى في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، في ظاهرة تحدث للمرة الأولى منذ عام 1979.

وقال ميسي عقب المباراة «سنحتاج إلى بعض الوقت لتقبل هذه الهزيمة، ولكن لنرَ ما ستشهده الأيام المقبلة. نحن بحاجة للنظر إلى الأمام والمضي قدماً». وأضاف «كنا نتطلع إلى بداية مختلفة، لكن علينا الآن التفكير بشكل مختلف. ثم لنرَ كيف ستسير الأمور».

و تابع«تلقينا الهدف في الوقت الذي كنا فيه الفريق الأفضل.. أعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني، وصنعنا الفرص... علينا استخلاص الإيجابيات من اليوم، والتفكير بشأن الغد».