ماوريتسيو ساري مدرباً ليوفنتوس

المصدر: ميلانو - أف ب

أعلن يوفنتوس المتوج بطلاً للدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً له بعد رحيل الأخير عن نادي تشلسي الإنجليزي الذي قاده للقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأوضح نادي السيدة العجوز في بيان «الآن، عاد ماوريتسيو ساري الى إيطاليا حيث درب معظم مسيرته.

ومن اليوم، سيتولى مهامه في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022»، خلفا للمدرب ماسيميليانو أليغري الذي أعلن عن رحيله في ختام موسم 2018-2019.

من جهته، أعلن النادي اللندني توصله ويوفنتوس «لاتفاق بشأن إنهاء مبكر لعقد ماوريتسيو ساري مع تشلسي الذي يتبقى منه عامان، بناء على طلبه».

ويأتي رحيل ساري بعد أقل من عشرة أيام على إعلان تشلسي انتقال نجمه البلجيكي إدين هازار الى صفوف ريال مدريد الإسباني، في صفقة يقدر بأن قيمتها تجاوزت 100 مليون يورو.