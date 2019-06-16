ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني

المصدر: البيان الالكتروني

فاز فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للناشئين في نسخته السادسة والعشرين بعد غياب 19 سنة عن التتويج، وبالتحديد منذ العام 2000، وذلك بعد الإطاحة بفريق برشلونة في النهائي والفوز عليه بهدف نظيف، بعد سيطرة في السنوات الأخيرة على هذا اللقب من قبل الفريق الكتالوني.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة باولو إياغو بعد بداية الشوط الثاني مباشرة عبر هجمه مرتدة انطلقت من حارس المرمي، مانحاً البطولة لفريقه ريال مدريد، وقاطعاً الطريق على برشلونة في تحقيق لقبه الثالث على التوالي واللقب الحادي والعشرين في تاريخه، بحسب صحيفة "آس".