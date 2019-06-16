إلغاء هدف في "كوبا أمريكا" بعد 5 دقائق من احتسابه

المصدر: وكالات

ألغى حكم الساحة الدولي الكولومبي، ويلمار رولدان، هدفا لمنتخب بيرو بداعي التسلل، وذلك بعد خمس دقائق من احتسابه، سجله اللاعب ​كريستوفر غونزاليس​ مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة بداية المباراة التي جمعت منتخبي فنزويلا وبيرو، التي جرت بينهما السبت، ضمن بطولة "كوبا أمريكا 2019"، في البرازيل، بناء على توصية من حكم الـ "VAR".

كما ألغى الحكم هدفا آخر لبيرو أيضا، سجله المهاجم جيفرسون فارفان، في الدقيقة 64، بتسديدة رأسية.

وأكملت فنزويلا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط، لويس ماغو، في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة، بعد تعادلهما سلبيا، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث في المجموعة الأولى، بفارق نقطتين خلف، منتخب البرازيل "صاحب الأرض" الذي تغلب على نظيره البوليفي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة.