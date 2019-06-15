سواريز يكشف ما جرى بعد رباعية ليفربول

المصدر: البيان الالكتروني

كشف لاعب برشلونة الإسباني، لويس سواريز، "الأجواء الحزينة" التي خيمت على النادي الكاتالوني بعد هزيمته القاسية أمام ليفربول، بأربعة أهداف نظيفة،والخروج من دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

وقال سواريز "إن الأيام التي تلت هذه المباراة في برشلونة كانت من أسوأ أيام حياتي ومساري المهني، إلى جانب دورة كأس العالم في 2014، لقد وددت لو اختفيت من هذا العالم".

وقال اللاعب أنه لم يكن يرغب حتى في اصطحاب أبنائه إلى المدرسة، لأنه لم يكن يريد القيام بأي شيء على الإطلاق بسبب المزاج السيئ.

وأضاف أن لم يخطر بباله ألا يستطيع فريق برشلونة تجاوز ليفربول "لم أتصور هذا الأمر على الإطلاق، لأننا فريق برشلونة، واعتقدنا أنه ستكون هناك فرصتان أو ثلاث فرص للتسجيل"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

لكن هذا الأمر لم يحصل، بحسب سواريز الذي عزا تخلف فريق برشلونة إلى الانفعال الذي سيطر على اللاعبين، فضلا عن التمريرات الغبية "حين سجل ليفربول هدفه الأول، لم نعرف كيف نتفاعل، وحينها أدركنا أننا ارتكبنا الخطأ".

وأشار إلى أن لاعبي الفريق لم يستطيعوا أن يتكلموا بأي كلمة حين دخلوا إلى غرفة تبديل الملابس، لأنهم كانوا على دراية بالصورة السيئة التي خلفوها "كان ثمة إحساس بالحزن والمرارة وخيبة الأمل".