بالفيديو.. جميع أهداف صلاح هذا الموسم في عيد ميلاده الـ27

المصدر: البيان الالكتروني

احتفل نادي ليفربول الانجليزي بعيد ميلاد نجم الفريق محمد صلاح الـ 27.

وكتب نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية على تويتر ، "نتمنى عيد ميلاد سعيد للملك المصرى محمد صلاح..هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا، الذي يتم عامه الـ27 اليوم".

كما نشر النادي فيديو لجميع أهداف النجم المصري هذا الموسم.

ويستعد صلاح مع منتخب مصر للمشاركة ببطولة أمم أفريقيا التي تبدأ في 21 يونيو الجاري.