جورج ويا أفضل لاعب أفريقي في التاريخ

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اللاعب الليبيري جورج ويا كأفضل لاعب أفريقي في التاريخ، في استفتاء شارك فيه 43 حكماً لاختيار أفضل 30 لاعباً في تاريخ القارة السمراء.

ونشرت المجلة الفرنسية أمس الجمعة في نسختيها الرقمية والورقية تصنيف أفضل 30 لاعباً إفريقياً، حيث تم وضع جورج ويا على رأس القائمة.

يذكر أن ويا فاز مرة بالكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول ومرتين بالكرة الذهبية الافريقية، ناهيك عن ألقاب في دوريي فرنسا وإيطاليا مع باريس سان جيرمان وإيه سي ميلان.

وبعد الخيبة في مشاركتين مع منتخب بلاده ليبيريا في كأس أمم أفريقيا مرتين عامي 1996 و2002، توقف ويا عن ممارسة الكرة واتجه إلى السياسة ليفوز بالانتخابات الرئاسية في ليبيريا العام 2018، ويصبح رئيساً لبلده.

وحلّ الكاميروني روجيه ميلا ثانيا ومواطنه صمويل إيتو ثالثا.

وبالنسبة للنجوم العرب، حلّ لاعب بورتو سابقا الجزائري رابح ماجر سادسا ومواطنه مصطفى دحلب لاعب باريس سان جيرمان السابق ثامنا، والمصريان محمود الخطيب وعصام الحضري في المركز الـ 13 والجزائر رشيد مخلوفي لاعب سانت ايتيان الفرنسي في الخمسينات في المركز الـ 15.

أما محمد صلاح فحل في المركز السابع عشر.