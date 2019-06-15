بلجيكا تتصدّر تصنيف «فيفا».. والأبيض 67

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتل المنتخب البلجيكي صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في نسخته الصادرة أمس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والتي شهدت صعود المنتخب البرتغالي إلى المركز الخامس عقب تتويجه بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده في صدارة التصنيف إلى 1746 نقطة، بعد البداية القوية التي قدمها في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وظل المنتخب الفرنسي بطل العالم في المركز الثاني، لكنه بات متأخراً بفارق 38 نقطة خلف بلجيكا.

وحلّ المنتخب البرازيلي في المركز الثالث، واحتفظ المنتخب الإنجليزي بالمركز الرابع، وتراجع المنتخب الكرواتي إلى المركز السادس، وصعد المنتخب الإسباني مركزين ليحتل المركز السابع، بينما تراجع منتخب أوروجواي مركزين ليحتل المركز الثامن، وتراجعت سويسرا من المركز الثامن إلى التاسع، بينما بقي المنتخب الدنماركي في المركز العاشر.

واستقر منتخبنا الوطني في المركز 67 والسادس آسيوياً، وجاء المنتخب السعودي بالمرتبة السابعة آسيوياً والـ 69 عالمياً، وتصدّر منتخب إيران منتخبات آسيا محتلاً المركز العشرين في التصنيف العالمي.

وعلى الصعيد الأفريقي، احتل المنتخب السنغالي أفضل تصنيف، حيث جاء في المركز 22، ثم تونس في المركز 25 والأول على الصعيد العربي.

وظل المنتخب المكسيكي صاحب أعلى تصنيف بين منتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، حيث احتل المركز الثامن عشر بالتصنيف.