فيراري يتخلى عن استئناف عقوبة فيتل

المصدر: باريس - أ ف ب

قرر فريق فيراري عدم استئناف العقوبة التي حرمت سائقه الألماني سيباستيان فيتل فوزه الأول هذا الموسم، ومنحته لسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بنهاية جائزة كندا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، مع الاحتفاظ بحق المراجعة.

وأفاد الفريق وكالة فرانس برس أمس، «قررنا عدم استئناف عقوبة إضافة خمس ثوانٍ إلى التوقيت النهائي لفيتل، ولكننا نحتفظ بحق المراجعة».

وتابع الفريق الإيطالي «لن نصرح عن أي جدول زمني أو نحدد أي شيء. سنترك الأمر للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لإعطاء التفاصيل. هذا كل ما سنقوله في الوقت الحالي».

ولا تعد خطوة فيراري مفاجئة، إذ ينص قانون الرياضة الدولي لـ «فيا» على أن العقوبات التي تفرض خلال السباقات لا تخضع للاستئناف، مقابل إمكانية المطالبة بمراجعة في «حال اكتشاف عنصر جديد، مهم وملائم لم يكن متاحاً للأطراف التي بدأت الإجراء القانوني أثناء المسابقة المعنية»، وهو الاحتمال الذي يدرسه فريق فيراري.

وبحسب نصوص قوانين الفورمولا واحد «الفترة التي يمكن خلالها تقديم طلب المراجعة تنتهي بعد 14 يوماً من إصدار النتائج النهائية للمسابقة المعنية»، وفي هذه الحال تنتهي المهلة المحددة لفيراري للمراجعة مساء الأحد 23 يونيو، نظراً لأن السباق أقيم الأحد الماضي.