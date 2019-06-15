بوبان يتخلى عن «فيفا» من أجل عيون ميلان

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس، أن الكرواتي زفونيمير بوبان بصدد الرحيل عن منصبه في الاتحاد، من أجل العودة إلى نادي ميلان.

حيث سيكون مسؤولاً عن كرة القدم بالنادي الإيطالي. ويتولى بوبان (50 عاماً) منصب نائب السكرتير العام للفيفا لشؤون كرة القدم منذ عام 2016، حيث كان يشارك في مهام منها التعديلات المنتظرة في كأس العالم للأندية، وملفات طلب استضافة كأس العالم 2026 وكذلك تقديم نظام حكام الفيديو المساعدين (فار).

وقال بوبان: أشعر حقاً بالفخر والامتياز لأنني عملت في مثل هذه المشروعات المهمة التي عملت على استعادة الفيفا لمكانته، بعيداً عن فضائح الفساد والصورة المشوهة. وأضاف: بالنظر إلى الوراء، أشعر حقاً بالإنجاز لكوني ساهمت في هذه التغييرات الكبيرة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.