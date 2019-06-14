نهاية حقبة هنريكي مع باريس سان جرمان

المصدر: أ ف ب

أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم "الجمعة" رسمياً انفصاله عن المدير الرياضي البرتغالي أنتيرو هنريكي الذي أضعفه التعثر أوروبيا وعلاقته الفاترة مع المدرب الالماني توماس توخل.

وكتب النادي الباريسي في بيان "باريس سان جرمان وأنتيرو هنريكي قرراً باتفاق مشترك وضع حد لتعاونهما". وسيفتح رحيل البرتغالي الباب أمام عودة البرازيلي ليوناردو، المرشح الأوفر حظا لخلافته.

وانتهى موسم 2018-2019 بخروج ثالث تواليا لسان جرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وفقدان لقب كأس فرنسا، ما كلف البرتغالي هنريكي منصبه بحسب وسائل اعلام فرنسية عدة.

وبعد سنتين من وصول اعتُبر واعدا، أجبر المدير الرياضي السابق لبورتو البرتغالي على الخروج، باستثناء اية مفاجأة، فيما ينتظر سان جرمان دورة جديدة يجسدها ليوناردو الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2013.

وفي عهد هنريكي، تم ضم الثنائي المؤلف من البرازيلي نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي مقابل نحو 400 مليون يورو في صيف العام 2017، لكن عدم قدرته على تلبية طلبات الألماني توماس توخل، المدرب الجديد للفريق منذ الصيف الماضي، بضم لاعب وسط مدافع، وعدم التمديد لأدريان رابيو الذي سيصبح حراً في الصيف، أثراً كثيراً على صورة وسمعة البرتغالي.

