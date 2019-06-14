(فيديو) ماذا حدث لمشجع برشلوني خلال تقديم هازارد في "البرنابيو"؟

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو"، أمس الخميس، واقعة "طريفة" أثناء تقديم لاعب ريال مدريد الجديد، النجم البلجيكي إيدين هازارد القادم من فريق تشيلسي الإنجليزي، بحسب "روسيا اليوم".

وحضر شاب، في المدرجات الممتلئة بالجماهير المدريدية، مرتدياً قميص غريمهم التقليدي برشلونة، كما يظهر في مقطع فيديو نشره حساب "غير رسمي" باسم الفريق الكاتالوني على موقع "تويتر".

وواجه الشاب صافرات الاستهجان، ما اضطره إلى خلع قميص البلوغرانا، وسط تصفيق من حوله.