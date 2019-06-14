ريال مدريد يؤكد تعاقده مع "ميسي اليابان"

المصدر: أ ف ب

أكد نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم تعاقده مع اللاعب الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو الملقب بـ "ميسي اليابان"، الذي يستعد لخوض غمار مسابقة كوبا امريكا 2019 مع منتخب بلاده.

وانضم كوبو (18 عاماً) إلى النادي المدريدي قادما من فريق طوكيو أف سي وسيلعب مع الفريق الرديف "كاستيا" الموسم المقبل.

ونشر ريال مدريد بيانا جاء فيه "سينضم تاكيفوسا كوبو إلى كاستيا الموسم المقبل".

وتابع "انه واحد من ابرز اللاعبين الشبان الواعدين في عالم كرة القدم، لاعب خط وسط مهاجم مع تقنية ممتازة ورؤية عظيمة للعبة".

وخاض كوبو، الملقب بـ "ميسي اليابان"، مباراته الدولية الاولى مع منتخب بلاده ضد سلفادور مطلع الشهر الحالي وانتهت بفوز منتخب "الساموراي" بهدفين نظيفين، وكان محط انظار العديد من الاندية الاوروبية امثال برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي.

واستحق كوبو لقبه بعد انضمامه إلى اكاديمية برشلونة للشباب في سن العاشرة، ولكنه عاد إلى اليابان عام 2015 اثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الكاتالوني لمخالفته قوانين التوقيع مع لاعبين قُصّر.

وعلى الرغم من ان اللاعب ظل تحت مجهر برشلونة، إلا أن غريمه المدريدي نجح في الحصول على خدمات كوبو بموجب عقد بقيمة مليوني يورو سنويا (2،25 مليون دولار)، بحسب وسائل إعلام يابانية.

وسجل كوبو أربعة اهداف بقميص فريقه طوكيو أف سي في الدوري الياباني هذا الموسم.

واستدعى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو اللاعب كوبو الى صفوف المنتخب المشارك في مسابقة كوبا اميركا التي تستضيفها البرازيل وتنطلق الجمعة، حيث تستهل اليابان مبارياتها بمواجهة منتخب تشيلي في ساو باولو الاثنين، قبل أن تلتقي الاوروغواي والإكوادور في المجموعة الثالثة.