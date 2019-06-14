أليغري يبتعد عن التدريب من أجل هؤلاء

المصدر: أ ف ب

كشف مدرب نادي يوفنتوس السابق ماسيميليانو أليغري الخميس أنه يرغب في أخذ إجازة لمدة عام إثر تخليه عن مهامه بعدما قاده للاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الايطالي للموسم الثامن تواليا.

وانتهت حقبة هيمنة أليغري مع فريق "السيدة العجوز"، والتي استمرت لمدة خمسة أعوام، الشهر الماضي بعدما فشل في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا إثر خروجه من الدور ربع النهائي أمام أياكس امستردام الهولندي (تعادلا 1-1 ذهابا وخسر 1-2).

وقال أليغري (51 عاما) خلال مؤتمر صحافي عقده في ميلان "أريد أن آخذ إجازة لمدة عام من أجل إعادة شحن البطاريات واستئناف حياتي الشخصية".

وتابع مدرب ميلان السابق "خلال الأعوام الستة عشر الأخيرة شعرت وكأني في مجفف للملابس. تفقد السيطرة على الأمور قليلا مع العائلة، والأولاد والأصدقاء".

وبدأ أليغري مسيرته التدريبية العام 2003 في الدرجة الرابعة الإيطالية مع فريق أليانيزي، قبل أن يتنقل بين أندية سبال (2004-2005) وغروسيتو (2005-2006) وساسولو (2007-2008) وكالياري (2008-2010) وميلان (2010-2014)، الذي قاده للفوز بالدوري وبالكأس السوبر الإيطالية عام 2011.

وارتبطت إنجازات أليغري بيوفنتوس الذي قاده للفوز بلقب الـ "سيري أ" خمس مرات، وبكأس إيطاليا أربع مرات، وبالكأس السوبر الإيطالية مرتين. كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام برشلونة الإسباني العام 2015 ومواطن الأخير ريال مدريد العام 2017.

وتناقلت الشائعات خبر انتقال أليغري للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما أشارت تقارير إلى إمكانية عودته إلى مقاعد تدريب فريق ميلان، الذي استغنى مؤخرا عن مدربه جينارو غاتوزو.