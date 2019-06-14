مان سيتي يدافع عن لقبه بضيافة وست هام

المصدر: لندن - أ ف ب

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة وست هام خارج ملعبه، بموجب جدول موسم 2019-2020 الذي نشره الاتحاد المحلي أمس.وينطلق الموسم الجديد في 9 أغسطس بمباراة ليفربول ضد نوريتش الصاعد حديثاً إلى الدرجة الممتازة، وينتهي في 17 مايو.

واحتفظ سيتي في الموسم الماضي بلقبه بطلاً للدوري، بعد موسم مثير لم تحسم فيه هوية البطل سوى في المرحلة الأخيرة بعد صراع شرس بين سيتي وليفربول حسمه الأول بفارق نقطة واحدة (98 مقابل 97).

ويخوض سيتي وليفربول مواجهتهما الأولى على ملعب أنفيلد فــي التاسع من نوفمبر، بينما يستضيف ملعب الاتحاد فــي مانشستر المباراة الثانية في الرابع مـــن أبريل.

وسيشهد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز استخدام تقنية المساعدة بالفيديو «الفار»، بالإضافة إلى اعتماد فترة استراحة أول من نوعها خلال فبراير بحيث تقام خمس مباريات في نهاية الأسبوع، على أن تقام المباريات الخمس الأخرى في الجولة ذاتها في نهاية الأسبوع الذي يليه، ما يعني منح كل فريق راحة لمدة أسبوع.