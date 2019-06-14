بماذا وعد هازارد جماهير ريال مدريد خلال تقديمه في البرنابيو؟

المصدر: أ ف ب

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الخميس لاعبه الجديد الدولي البلجيكي إدين هازارد على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام قرابة 50 ألف مشجع، فيما تمنى لاعب تشلسي الإنجليزي السابق "الفوز بالكثير من الألقاب" مع فريقه الجديد.

وقال هازارد (28 عاما): "أريد فقط بدء لعب كرة القدم خلال شهر مع هذا القميص الجديد والفوز بالكثير من الألقاب".

وأمضى هازارد سبعة أعوام مع تشلسي قبل أن ينتقل إلى النادي المدريدي بموجب عقد يمتد حتى العام 2024، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن ريال أنفق حوالي 100 مليون يورو للتعاقد مع الدولي البلجيكي.

ورحب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بلاعبه الجديد وتوجه إليه قائلا: "برنابيو هو منذ اليوم منزلك"، مشيدا "بأحد أفضل اللاعبين في العالم" و"بلاعب كرة قدم قادر على تحويل كرة القدم إلى شيء فيه الكثير من الشغف والإثارة".

واحتشد نحو 50 ألف مشجع للترحيب بهازارد، في عدد متقارب عند استقبال اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز العام 2014، فيما استقبل قرابة 75 ألف مشجع البرتغالي كريستيانو رونالدو العام 2009 بعد انتقاله من مانشستر يونايتد الانجليزي.

وبعد أن خرج خالي الوفاض على الصعيد المحلي وتنازل عن لقب دوري الأبطال الذي أحرزه لثلاثة مواسم متتالية (2015- 2017)، يسعى الريال بقيادة مدربه الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان إلى عملية تجديد كبيرة في صفوفه، حيث تشير التقارير إلى أن ريال أنفق حتى الآن ما لا يقل عن 250 مليون يورو لإعادة بناء الفريق.

وهازارد هو خامس لاعب جديد يضمه ريال تحضيرا للموسم المقبل، بعد البرازيليين إدير ميليتاو (21 عاما) القادم من بورتو البرتغالي، ورودريغو (18) من سانتوس البرازيلي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش (21) من إينتراخت فرانكفورت الألماني، والفرنسي فيرلان مندي (24) من ليون.