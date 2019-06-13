ترتيب مذهل لمحمد صلاح في قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية

المصدر: د ب ا

جاء النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية في العالم، خلال دراسة علمية عن أغلى 100 لاعب على مستوى العالم من حيث القيمة التسويقية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس"، الشريك للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يتخذ من مدينة نيوشاتل السويسرية مقرا له، أن القيمة التسويقية لصلاح بلغت حاليا 6ر219 مليون يورو، ليحتل المركز الثاني في القائمة خلف النجم الفرنسي بول بوغبا (المتصدر) لاعب باريس سان جيرمان، الذي بلغت قيمته التسويقية 252 مليون يورو.

واحتل الإنجليزي رحيم ستيرلينج، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثالث، حيث بلغت قيمته 8ر207 ملايين يورو، فيما تصدر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني قائمة اللاعبين فوق 31 عاما بقيمة بلغت 4ر167 مليون يورو.

واستند المركز في تقييمه لكل لاعب على عدة معايير مثل السن ومدة العقد والمركز في الملعب ودقائق اللعب والأهداف والمشاركات الدولية ونتائج الفريق.

ومن حيث المراكز، جاء البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، على صدارة قائمة حراس المرمى الأغلى قيمة، حيث بلغت قيمته 107 ملايين يورو، فيما تصدر الإنجليزي ترينت أليكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، قائمة أغلى المدافعين قيمة، حيث وصلت قيمته التسويقية 130 مليون يورو.

وجاء الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على رأس لاعب الوسط الأكثر قيمة برصيد 125 مليون يورو، في حين تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي قائمة اللاعبين الذي تعدوا حاجز الـ33 عاما بقيمة 1ر118 مليون يورو، محتلا المركز العشرين بين لاعبي العالم.