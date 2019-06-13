سان جرمان يتقدم على برشلونة في ملف دي ليخت

المصدر: مدريد - أ ف ب

رجّحت تقارير صحافية حصول باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، على خدمات قائد دفاع أياكس امستردام الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، المطارد من برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن برشلونة «أصبح محبطاً» من تردد اللاعب ومسار المفاوضات، بعد توصله إلى اتفاق مبدئي مع أياكس لضم اللاعب البالغ 19 عاماً مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكاتالوني «قدّم عرضه الأخير قبل أربعة أسابيع».

في المقابل، أشار مراسل شبكة «سكاي» الإيطالية، جانلوكا دي مارتسيو، المتخصص بالانتقالات، إلى أن وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا في باريس لخوض مفاوضات متقدمة مع مدير سان جرمان البرتغالي أنتيرو هنريكي، المتوقع رحيله وحلول البرازيلي ليوناردو بدلاً منه، مشيراً إلى أن السباق على ضم ليخت بات ينحصر بين سان جرمان وبرشلونة.

وعبّر دي ليخت عن رغبته في أداء دور أساسي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه في المستقبل، وهو قد يجد منافسة كبيرة في برشلونة الذي يضم جيرار بيكيه والفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع.

وقال دي ليخت، الذي حثه البرتغالي كريستيانو رونالدو، على هامش نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا، على اللحاق به إلى يوفنتوس الإيطالي: «الأهم أن ألعب دوراً متقدماً في الفريق الذي سأنتقل إلى صفوفه، وأخوض مباريات كثيرة».

أضاف: «يجب أن أقيّم ما إذا كان الوقت مناسباً للذهاب إلى برشلونة. لا أعرف بعد ماذا يقول قلبي. خلال إجازتي سأفكر وأقرر ماذا سأفعل».

وأشار نيكولو سكيرا، الصحافي في «لاغازيتا ديلو سبورت»، إلى أن سان جرمان يعرض على دي ليخت عقداً لخمس سنوات براتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو، فيما يعرض برشلونة 7 ملايين يورو إضافة إلى مكافآت.

ووصف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان نضج دي ليخت بقوله، على هامش نهائي دوري الأمم الذي أحرزت البرتغال لقبه على حساب هولندا: «أكبر مزاياه أنه لا يزال في عمر التاسعة عشرة، ويملك خبرة لاعب بعمر الخامسة والعشرين».