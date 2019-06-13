كوبا أمريكا الفرصة الأخيرة لميسي

المصدر: ريو دي جانيرو- أ ف ب

في ظل غياب البرازيلي نيمار بسبب الإصابة، تتركز الأضواء على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحاول حصد لقبه الأول في بطولة كوبا أمريكا ووضع حد لخيباته المتتالية مع منتخب بلاده.

يحظى أفضل لاعب في العالم خمس مرات بسجل خارق في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية مع برشلونة الإسباني، لكنه يقع فريسة مركز الوصيف عندما يتعلق الأمر بمنتخب الأرجنتين.

أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وعشرة في الدوري الإسباني، لكن مع منتخب «البي سيليستي» اكتفى بألقاب متواضعة على غرار ذهبية الأولمبياد في بكين 2008 أو كأس العالم تحت 20 عاماً في 2005.

يدرك ميسي، الذي سيبلغ الثانية والثلاثين خلال الشهر الجاري، أن الوقت بدأ يدهمه، وقال: «أريد إنهاء مسيرتي بإحراز أمر ما مع المنتخب الوطني».

وخاض ميسي أربع مباريات نهائية خسرها كلها، وستنطلق النسخة الجديدة غداً في البرازيل.