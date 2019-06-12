غوارديولا يدافع عن فالفيردي ويشيد بصفقة هازارد

المصدر: د ب ا

دافع الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مواطنه إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائلا إنه قدم عاما رائعا مع برشلونة في الموسم الماضي.

وقال غوارديولا، لوسائل الإعلام على هامش بطولة لأساطير الغولف، إن برشلونة قدم موسما رائعا مع فالفيردي وتوجه بلقب الدوري الإسباني".

وأشار غوارديولا المدير الفني الأسبق لبرشلونة إلى أن الفريق نجح إلى جانب الفوز بلقب الدوري في بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال: "كمدرب، ومن وجهة نظري، كان عاما جيدا لبرشلونة وفالفيردي".

وأكد غوارديولا أن البلجيكي إيدين هازارد يمثل "صفقة رائعة" لفريق ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن جماهير الدوري الإسباني "ستستمتع كثيرا" بمشاهدة أداء هازارد.

وانتقل هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مؤخرا ضمن محاولات الريال لتدعيم صفوف فريقه استعدادا للموسم الجديد، مضيفا "هازارد لاعب رائع للغاية ومبهر. إنه من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم. الكرة الإسبانية ضمت لاعبا سيستمتع به المشجعون كثيرا".