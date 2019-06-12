دي ليخت يحبط برشلونة

المصدر: ا ف ب

رجحت تقارير صحافية دخول باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بقوة على خط ضم قائد دفاع أياكس امستردام الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت المطارد من برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية الى أن برشلونة "أصبح محبطا" من تردد اللاعب ومسار المفاوضات بعد توصله الى اتفاق مبدئي مع أياكس لضم اللاعب البالغ 19 عاما مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الى أن النادي الكاتالوني "قدم عرضه الأخير قبل أربعة أسابيع".

في المقابل، أشار مراسل شبكة "سكاي" الايطالية جانلوكا دي مارتسيو المتخصص بالانتقالات، الى أن وكيل الاعمال الشهير مينو رايولا يتواجد في باريس لخوض مفاوضات متقدمة مع مدير سان جرمان البرتغالي أنتيرو هنريكي، المتوقع رحيله وحلول البرازيلي ليوناردو بدلا منه، مشيرا الى ان السباق على ضم ليخت بات ينحصر بين سان جرمان وبرشلونة.

وعبر دي ليخت عن رغبته بلعب دور أساسي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه في المستقبل، وهو قد يجد منافسة كبيرة في برشلونة الذي يضم جيرار بيكيه والفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع.

وقال دي ليخت الذي حثه البرتغالي كريستيانو رونالدو على هامش نهائي دوري الأمم الاوروبية بين البرتغال وهولندا على اللحاق به الى يوفنتوس الايطالي، "الأهم ان العب دورا متقدما في الفريق الذي سأنتقل الى صفوفه وأخوض مباريات كثيرة".

أضاف "يجب أن أقيّم ما إذا كان الوقت مناسبا للذهاب الى برشلونة. لا أعرف بعد ماذا يقول قلبي. خلال اجازتي سأفكر وأقرر ماذا سأفعل".

وأشار نيكولو سكيرا الصحافي في "لاغازيتا ديلو سبورت" الى أن سان جرمان يعرض على دي ليخت عقدا لخمس سنوات براتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو، فيما يعرض برشلونة 7 ملايين يورو إضافة الى مكافآت.

ووصف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان نضج دي ليخت بقوله على هامش نهائي دوري الأمم الذي أحرزت البرتغال لقبه على حساب هولندا "أكبر مزاياه انه لا يزال بعمر التاسعة عشرة ويملك خبرة لاعب بعمر الخامسة والعشرين".

وشهد مطلع العام تنافسا على ضم لاعب الوسط الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ (21 عاما)، قبل أن يقرر الاخير الانتقال الى النادي الكاتالوني مقابل 75 مليون يورو بدءا من الموسم المقبل.