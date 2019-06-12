تصفيات يورو 2020: علامة كاملة لبلجيكا وألمانيا وإيطاليا.. وفرنسا تعوض خيبتها

تابعت إيطاليا وبلجيكا وإيرلندا الشمالية انطلاقتها القوية في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم بتحقيق كل منها الفوز الرابع تواليا الثلاثاء في الجولة الرابعة التي شهدت انتصارا كاسحا لألمانيا على إستوينا 8-صفر.

وفجرت فرنسا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة وبطلة العالم، جام غضبها عقب خسارتها أمام مضيفتها تركيا في الجولة الماضية، بفوز كبير على مضيفتها أندورا برباعية نظيفة.

- ايطاليا تنجو من فخ البوسنة -

نجت ايطاليا من فخ البوسنة عندما قلبت الطاولة عليها بتحويل تخلفها صفر-1 في الشوط الأول إلى فوز 2-1 في تورينو ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وكانت البوسنة البادئة بالتسجيل عبر مهاجم روما الإيطالي إدين دزيكو (32)، وأدرك مهاجم نابولي لورنتسو إينسينيي التعادل مطلع الشوط الثاني (49)، قبل أن يمنحها ماركو فيراتي الفوز في الدقيقة (86).

وهو الفوز الرابع تواليا لإيطاليا التي عززت صدارتها المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما منيت البوسنة بخسارتها الثانية تواليا فتجمد رصيدها عند 4 نقاط وتراجعت إلى المركز الخامس.

وقال مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني "جميع المباريات صعبة خصوصا عندما تضطر لخوض مباراتين في فترة قصيرة وفي وقت انتهت فيه منافسات الدوري"، مضيفا "البوسنة لديها العديد من اللاعبين الفنيين وكنا نعرف ان المهمة ستكون صعبة".

وتابع "تحسنا مع مرور الوقت ونحن نستحق حقا هذا الفوز لأنه ليس من السهل ان تقلب نتيجة مباراة بهذه الطريقة. ايطاليا كانت دائما منتخبا من الطراز الأول ولكن هناك أحيانا فترات صعبة".

وكانت ايطاليا صاحبة الافضلية في بداية المباراة لكن دون فعالية امام مرمى الضيوف الذين سدوا المنافذ واعتمدوا على الهجمات المرتدة التي كادوا يفتتحون التسجيل من خلالها في أكثر من مناسبة وكانوا قاب قوسين أو أدنى من حسم النتيجة في الشوط الأول الذي أنهوه بهدف دزيكو من هجمة منسقة تبادل خلالها الكرة اكثر من لاعب قبل ان تصل الى دزيكو من إدين فيسكا فتابعها داخل المرمى الخالي (33).

ودفعت البوسنة ثمن إهدارها للفرص السهلة في الشوط الأول فاستقبلت شباكها هدفين في الشوط الثاني، الأول بطريقة رائعة عندما انبرى فيديريكو برنارديسكي لركلة ركنية لعبها مباشرة الى اينسينيي الذي سددها على الطاير بيمناه من خارج المنطقة واسكنها الزاوية اليسرى للحارس ابراهيم سيهيتش (49)، والثاني عندما توغل إينسينيي داخل المنطقة وهيأ كرة إلى فيراتي غير المراقب فسددها زاحفة بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (86).

- فوز منطقي لبلجيكا -

قاد مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي منتخب بلاده بلجيكا الى الفوز الرابع تواليا عندما سجل ثنائية في الانتصار على ضيفه الاسكتلندي 3-صفر ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وسجل لوكاكو هدفيه في الدقيقتين 45+1 و57، وأضاف كيفن دي بروين الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعززت بلجيكا، ثالثة مونديال روسيا العام الماضي، موقعها في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط امام اسكتلندا التي منيت بخسارتها الثانية في التصفيات وتراجعت الى المركز الرابع.

وانتظرت بلجيكا الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لافتتاح التسجيل عندما مرر إدين هازار كرة عرضية ارتقى لها لوكاكو وتابعها برأسه داخل المرمى.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني عندما استغل كرة مرتدة من الحارس ديفيد مارشال اثر تسديدة قوية لدي بروين فتابعها داخل المرمى الخالي (57).

وعزز دي بروين تقدم بلجيكا بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

فوز كاسح لألمانيا

وفي المجموعة الثالثة، حققت ألمانيا فوزا كاسحا على إستونيا قوامه ثمانية أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها ماركو رويس (10 و37) وسيرج غنابري (17 و62) وليون غوريتسكا (20) وإيلكاي غوندوغان (26 من ركلة جزاء) وتيمو فيرنر (79) ولوروا سانيه (88).



وعلق رويس على الفوز قائلا "كانت لدينا النية لتسجيل الكثير من الأهداف"، مضيفا "لكن لا يمكننا تقييم مستوانا ضد هذا النوع من الخصوم. سنبقى واقعيين ونرغب أيضا في أن نكون جيدين في الهجمات المرتدة خلال مواجهة هولندا" في سبتمبر المقبل.

وكانت المانيا استهلت مشوارها في التصفيات بفوز ثمينا على مضيفتها هولندا 3-2 في مارس الماضي، هي حققت اليومك فوزها الثالث تواليا، فيما غابت هولندا عن الجولتين الثالثة والرابعة بسبب خوضها نصف نهائي ونهائي مسابقة دوري الامم الاوروبية.

وغاب مدرب ألمانيا يواكيم لوف للمباراة الثانية تواليا عن دكة بدلاء منتخب بلاده بسبب اصابة في الصدر (بعد الاولى امام بيلاروسيا 2-صفر الجمعة)، وقاد المانشافت مجددا مساعده ماركوس سورغ.

وضمن المجموعة ذاتها، حققت إيرلندا الشمالية الأهم بفوز رابع تواليا وبقيت في صدارة المجموعة عندما هزمت بصعوبة مضيفتها بيلاروسيا بهدف وحيد سلجه باتريك ماكناير (86).

- فرنسا تعوض خيبتها -

وفي المجموعة الثامنة، عوض منتخب فرنسا خيبته أمام تركيا برباعية نظيفة في مرمى أندورا تناوب على تسجيلها كيليان مبابي (11) ووسام بن يدر (30) وفلوريان توفان (45+1) وكورت زوما (60) الأهداف.

وكانت فرنسا سقطت في الجولة السابقة أمام تركيا صفر-2.

وأجرى المدرب ديدييه ديشان تعديلات كثيرة على تشكيلته فاشرك المدافعين ليو دوبوا، كليمان لانغليه وكورت زوما أساسيين لأول مرة، وكذلك مهاجم أشبيلية الإسباني وسام بن يدر بعد انسحاب كينغسلي كومان في اللحظات الاخيرة قبل انطلاق المباراة.



واستبعد ديشان مهاجم تشلسي الأنكليزي أوليفييه جيرو ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي ، ولم يبق إلا على أربعة لاعبين فقط من المجموعة التي سقطت في قونيا التركية.

وأشاد ديشان بجودة أداء لاعبيه، وقال "كان هناك الكثير من الالتزام والجدية رغم انه كان بامكاننا تسجيل المزيد من الاهداف"، مضيفا "تبقى الان 6 مباريات، 18 نقطة، ويجب ان نكسبها جميعها".