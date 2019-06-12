إيطاليا تفوز على البوسنة بصعوبة

المصدر: ا ف ب

حقق منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا على ضيفه البوسنة والهرسك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة، من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

كانت البوسنة البادئة بالتسجيل عبر مهاجم روما الإيطالي إدين دزيكو (32)، وأدرك مهاجم نابولي لورنتسو إينسينيي التعادل مطلع الشوط الثاني (49)، قبل أن يمنحها ماركو فيراتي الفوز في الدقيقة (86).

وهو الفوز الرابع تواليا لإيطاليا التي عززت صدارتها المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما منيت البوسنة بخسارتها الثانية تواليا فتجمد رصيدها عند 4 نقاط وتراجعت إلى المركز الخامس.