ميسي الرياضي الأعلى دخلاً في عام 2019

المصدر: Ⅶ لوس انجليس- أ ف ب

سمت مجلة «فوربس» الأمريكية ليونيل ميسي ، الرياضي الأعلى دخلاً في العالم لعام 2019 بعدما جمع 127 مليون دولار، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته امس. وأشارت إلى أن ميسي، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، بالإضافة إلى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هذه اللائحة، وهو تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم هما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي (109 ملايين دولار) والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (105 ملايين).

وهي المرة الأولى منذ استحداث هذا التصنيف عام 1990، تحتكر كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى. وبحسب الموقع الالكتروني للمجلة، فميسي هو ثامن شخصية رياضية فقط تتصدر التصنيف، وثاني لاعب كرة قدم يحل في المركز الأول، بعد كريستيانو رونالدو.

وحل نجم الملاكمة المكسيكي سول «كانيلو» ألفاريز رابعاً مع 94 مليون دولار، والمصنف ثالثاً عالمياً بين محترفي كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر خامساً (93.4 مليوناً). وشملت اللائحة أيضا النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الذي تساوى في المركز 98 مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول، بإيرادات وصلت إلى 25.1 مليون دولار.