هازارد أفضل من رونالدو.. كيف يفعلها الريال ؟

المصدر: البيان الالكتروني

تترقب جماهير ريال مدريد لحظة الكشف عن نجم فريقهم الجديد إيدن هازارد الخميس المقبل، في حفل سيكون "استثنائيا" يفوق ضخامة حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009.

وسيقدم ريال مدريد النجم البلجيكي للجماهير في الساعة السابعة مساء بتوقيت مدريد في استاد سانتياغو برنابيو، مع توقعات بحضور جماهيري كبير، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وقالت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد إن النادي "الملكي" يطمح لتقديم حفل استثنائي، يفوق ضخامة حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي تطمح بحضور جماهيري "ضخم"، يفوق الـ70 ألف متفرج الذين حضروا لتقديم رونالدو قبل 10 أعوام.

وانتقل هازارد قبل أيام لصفوف ريال مدريد، قادماً من تشلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، في واحدة من أكبر تعاقدات النادي منذ أعوام.