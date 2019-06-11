نيمار ومبابي نجما «ميركاتو» أوروبا

المصدر: باريس-أ ف ب

يفتح اليوم باب الانتقالات الصيفية في فرنسا، حيث ستكون الأنظار موجهة إلى باريس سان جرمان، لمعرفة إذا كان سيتمسك بنجميه البرازيلي نيمار، الدائم الإصابة، وكيليان مبابي، الذي يشكل أبرز أهداف ريال مدريد الإسباني.

وفي ظل الإصابات المتكررة التي حرمته من المشاركة في غالبية المواعيد الهامة، هناك حديث عن إمكانية أن يتخلى سان جرمان عن نيمار.

أما في ما يخص مبابي، فقد فتح المهاجم باب التكهنات بشأن احتمال رحيله، حين قال بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، أنه يرغب بتولي «مسؤوليات» أكبر في ناديه أو «مكان آخر».