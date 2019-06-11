رونالدو يجيب عن السؤال الصعب؟

المصدر: البيان الالكتروني

بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، لمح القائد كريستيانو رونالدو إلى أحقيته بالفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، الذي توج خلاله بـ3 ألقاب.

وتوج منتخب البرتغال بأول ألقاب البطولة القارية الجديدة، الأحد، بعد فوز عصيب عن نظيره الهولندي بهدف نظيف سجله غونزالو غيديش.

وقال رونالدو ، في تصريحات لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية عقب انتهاء المباراة: "فزت بـ3 ألقاب (الدوري والسوبر الإيطالي ودوري الأمم الأوروبية)، لم أمر بلحظة في مسيرتي لعبت خلالها بشكل سيئ. أرقامي خلال الـ16 عاما الأخيرة تتحدث عن نفسها".

ولدى سؤاله عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية لعام 2019، رد مهاجم يوفنتوس الإيطالي قائلا: "ماذا يمكنني أن أفعل أكثر مما فعلت؟ لا أعرف إن كنت أستحق الفوز بالكرة الذهبية.. أنا لا أحكم على نفسي. أنتم تفعلون هذا".