رونالدو مستاء من عدم اختياره أفضل لاعب في نهائي دوري أمم أوروبا

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية الاثنين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شعر بامتعاض كبير بعد عدم اختياره كأفضل لاعب في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده أمس بهدف نظيف على نظيره الهولندي في نهائي بطولة دوري أمم أوروبا.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن بيرناردو سيلفا هو من فاز بلقب "رجل المباراة" بعد أن صنع هدف الفوز لمنتخب البرتغال والذي أحرزه زميله جونزالو جويديس.

وأوضحت "أ س" أن لاعبي البرتغال كانوا يترقبون بعد صافرة نهاية المباراة سماع اسم أفضل لاعب في اللقاء وعندما أعلن فوز سيلفا بهذا اللقب اعتلت علامات الاستياء وجه رونالدو.

وأشارت "أس" إلى أن نجم يوفنتوس الإيطالي أومأ برأسه مستنكرا عدم اختياره كأفضل لاعب في اللقاء في الوقت الذي اقترب فيه باقي لاعبي البرتغال من سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لتهنئته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو لم يهنئ سيلفا بفوزه بلقب "رجل المباراة" رغم أنه كان يقف ملاصقا له لحظة إعلان النتيجة.