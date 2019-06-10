البرتغال تلدغ هولندا بهدف وتتوّج بأول نسخة لدوري الأمم الأوروبية

المصدر: البيان الالكتروني

كتب منتخب البرتغال اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما توج بأول نسخة للمسابقة القارية، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه منتخب هولندا الأحد في المباراة النهائية للمسابقة على ملعب (دراغاو) بمدينة بورتو البرتغالية.

وتدين البرتغال بلقبها الكبير الثاني، بعد كأس أوروبا 2016، الى مهاجم فالنسيا الإسباني غونسالو غيديش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، لتعوض بلاده الخيبة التي عاشتها العام 2004 على أرضها حين خسرت نهائي كأس أوروبا على يد اليونان.

في المقابل، فشلت هولندا في إحراز لقبها الكبير الثاني، بعد ذلك الذي أحرزته العام 1988 في كأس أوروبا أيضا.