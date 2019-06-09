باريس سان جيرمان يكشف عن مدة غياب نيمار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي بأن نجمه البرازيلي نيمار الذي أصيب في كاحله الأيمن في صفوف منتخب بلاده سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع.

وأرسل نادي العاصمة الفرنسية طبيبين الى البرازيل للاشراف على حالة نيمار فتبين "معاناته من التواء حاد في أربطة الكاحل الأيمن من دون أن يكون في حاجة إلى عملية جراحية كما ذكر سان جرمان في بيان أصدره على موقعه الرسمي.

وأضاف "علاج هذه الاصابة يتطلب عملا وقائيا. يتوقع عودة مهاجم باريس سان جرمان الى الملاعب في غضون أربعة أسابيع" أي قبل انطلاق الدوري الفرنسي المقرر في 10 أغسطس المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده الودية ضد قطر في 5 يونيو الحالي وسيغيب بالتالي عن بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده اعتبارا من 14 الحالي وحتى 7 يوليو وستحاول الفوز بها للمرة الأولى منذ عام 2007.

وشهد موسم نيمار مشاكل على صعيد الانضباط والسلوك ساهمت في سحب شارة قيادة المنتخب البرازيلي منه، إذ دخل في إشكال مع أحد مشجعي فريق رين بعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا ما أدى الى إيقافه ثلاث مباريات محليا. كما تعرض للإيقاف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية انتقادات حادة وجهها إلى الحكام على خلفية خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في إياب الدور ثمن النهائي (2-صفر ذهابا في إنجلترا)، بعد احتساب ركلة جزاء لفريق "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة من اللقاء في باريس.