كورتوا يوجه نصيحة ذهبية لهازارد بعد انضمامه لريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد إعلان ناديا ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي منذ يومين عن توصلهم إلى اتفاق يقضي بانتقال النجم البلجيكي، إيدين هازارد، حتى عام 2024 إلى الفريق الملكي، وجه مواطنه زميله الجديد في الفريق تيبو كورتوا نصيحة ذهبية.

وطالب كورتوا هازارد بأنه يجب عليه أن يتعلم اللغة الإسبانية إذا ما كان يود التأقلم سريعا في صفوف الفريق، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وعبر كورتوا عن سعادته بانضمام هازارد إلى الملكي، مشيرا إلى أنه يثق تماما في تأقلم اللاعب مع الفريق ومنافسات كرة القدم الإسبانية المختلفة نظرا لحالة الانفتاح التي يتمتع بها الجمهور والمجتمع الإسباني، مضيفا أنه إذا تمكن من تحدث الإسبانية ولو قليلا سيكون هذا الأمر أسهل وأفضل أيضا.

وأشار حارس مرمى ريال مدريد إلى أن هناك عدد من لاعبي ريال مدريد يتحدثون اللغة الفرنسية ككريم بنزيمة ورافائيل فاران ولوكا زيدان ومدرب الفريق زين الدين زيدان، ومن ثم فإن هازارد لن يعاني من مشكلة في التواصل مع هؤلاء اللاعبين، نظرا لأن لغته الأولى هي الفرنسية، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وأكد الحارس البلجيكي على قدرة هازارد على إحداث الفارق، معبرا عن رغبته في تحقيق العديد من الألقاب رفقة صديقه هازارد خلال الموسم الكروي المقبل.