ويليان بديلاً لنيمار في قائمة «السامبا»

المصدر: Ⅶريو دي جانيرو - وكالات

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أول من أمس، أن الطاقم الفني للمنتخب البرازيلي «السامبا» بقيادة المدرب تيتي استدعى اللاعب ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي للانضمام إلى قائمة الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2019 بالبرازيل بديلاً لمواطنه نيمار الذي تعرض للإصابة قبل يومين.

وينضم ويليان إلى معسكر السامبا للمرة الـ70 في مسيرته الكروية حتى الآن، علماً بأنه خاض 65 مباراة دولية مع الفريق وسجل ثمانية أهداف خلالها.

تحذير

من ناحية أخرى، أكد نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو، أن المنتخب البرازيلي لم يعد المرشح الأقوى للفوز باللقب بسبب إصابة نجمه البارز نيمار، وتأكد غيابه عن فعاليات هذه النسخة. وأشار ريفالدو إلى أن غياب نيمار عن صفوف السامبا البرازيلية يفتح الطريق أمام ظهور مرشحين آخرين للمنافسة على لقب البطولة.

وقال ريفالدو: «أرى المنتخب البرازيلي مرشحاً عندما يكون نيمار مع الفريق. إنه لاعب يصنع الفارق. وبعد هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، يرغب نيمار في أن يؤكد للجميع أنه لاعب من طراز عالمي. المنافسة الآن أصبحت مفتوحة أكثر من أي وقت سابق». وأكد ريفالدو أن منتخبات أخرى اكتسبت ثقلاً في المراهنات على لقب البطولة في ظل غياب نيمار.