«الماتادور» يحقق العلامة الكاملة بتصفيات «يورو 2020»

المصدر: مدريد - وكالات

حقق المنتخب الإسباني (الماتادور) انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه على منتخب جزر فارو 4 - 1 أول من أمس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة والتي شهدت أيضاً تعادل المنتخب النرويجي مع نظيره الروماني 2 - 2 وفوز السويد على مالطا 3 - 0.

وسجل أهداف المنتخب الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة الخامسة وخيسوس نافاس في الدقيقة 19 وتيتور جيستسون، لاعب منتخب جزر فارو بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 34 وخوسي لويس جايا في الدقيقة 71. فيما سجل هدف جزر فارو كليمينت أولسن في الدقيقة 30.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى تسع نقاط على قمة المجموعة.