هازار «ملكي».. والصـفقة 100مليون يورو

المصدر: Ⅶ مدريد- أ ف ب

أعلن نادي ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، ضم المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.

ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازار (28 عاماً) الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق «البلوز» في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو. وقال ريال «اتفق ريال مدريد وتشيلسي على انتقال اللاعب إيدن هازار. سيرتبط بالنادي لمدة خمسة مواسم حتى 30 يونيو حزيران 2024».

وأضاف أن هازار سيتم تقديمه رسميا لوسائل الاعلام والجمهور في ملعب سانتياغو برنابيو في 13 يونيو بعد خضوعه للفحص الطبي.

وبذلك يتصدر هازار (28 عاما) مع جاريث بيل، الذي انضم من توتنهام هوتسبير في 2013، قائمة الصفقات الأغلى في تاريخ ريال مدريد. كما أنها هذه أكبر صفقة بيع للاعب في تاريخ تشيلسي.

وأبدى هازار تقديره للنادي اللندني الذي قضى بين صفوفه سبع سنوات بينما اعترف أنه كان يحلم منذ فترة طويلة باللعب مع ريال.

وكتب هازار في حسابه على فيسبوك «إلى كل أصدقائي وعائلتي في تشيلسي: أنتم تعرفون أني سأنضم إلى ريال مدريد. ليس سرا أنه كان حلمي اللعب هناك منذ كنت صغيرا.

«بذلت قصارى جهدي حتى لا أتأثر أو يتأثر الفريق خلال الفترة الصعبة من التكهنات واهتمام وسائل الإعلام خاصة في آخر ستة أشهر».

وبعد الفوز على أرسنال، فتح هازار الطريق أمام احتمال ترك تشلسي الذي ينتهي عقده معه صيف العام 2020 عندما صرح «أعتقد بأنه الوداع»، معززاً بذلك تقارير صحافية أعلنت قرب رحيله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف، «أعتقد بأنه وداع، لكن في كرة القدم لا أحد يعرف. حلمي كان أن ألعب في الدوري الممتاز، وقمت بذلك لسبع سنوات في أحد أكبر الأندية. قد يكون الوقت حان الآن لتحدٍ جديد».

وتابع، «لقد اتخذت قراري. الآن الأمر يتعلق بالنادي. إني ببساطة أنتظر».

وصرحت مديرة النادي اللندني مارينا غرانوفسكايا تعليقاً على رحيل اللاعب البلجيكي: «بكل حزن، نقول لإيدن إلى اللقاء. لقد أفهمناه بوضوح أن النادي يريد بقاءه، لكننا نحترم قراره بقبول تحدٍ جديد في بلد مختلف ومتابعة حلم طفولته باللعب مع ريال مدريد».

وتابعت: «إننا نشكر إيدن بحرارة، لقد قدم كل شيء لتشلسي وأنصاره من خلال موهبته ومساهماته في انتصارات الفريق. كان نموذجاً للاعب المحترف».