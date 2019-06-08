إسبانيا والبرتغال تفكران في ترشيح مشترك من دون المغرب لمونديال 2030

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم السبت أنهما يدرسان أمكانية تقديم ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030 من دون المغرب، الذي اعتبر حتى وقت قريب أحد الشركاء المحتلمين.

وجاء في بيان مشترك "بعد عقد عدة اجتماعات في الأسابيع الماضية، يؤكد الاتحادان في إسبانيا والبرتغال أنهما شرعا في دراسة وتحليل إمكانية تقديم ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030".

وأضاف البيان "الاتحادان معا يريدان انتهاز الفرصة من أجل التأكيد أن حكومتي البلدين على اطلاع تام عما يجري، لأنهما ستلعبان دورا أساسيا في تطوير البلدين".

يأتي هذا الإعلان بعد أن اقترح رئيس الوزراء الاسباني بدرو سانشيز في نوفمبر تشكيل ملف ترشيح يضم بلاده والبرتغال والمغرب، لكن لشبونة ومدريد غيرتا على ما يبدو موقفهما من أجل التركيز على عرض من دون المغرب.

وكان البلدان ترشحا لاستضافة كأس العالم مرتين عامي 2018 و2022 من دون ان يصيبا نجاحا.

وأعربت أربعة دول من أميركا الجنوبية هي الأوروغواي والأرجنتين والبارغواي وتشيلي عن نيتها تقديم ترشيح مشترك لاستضافة نسخة 2030، وكذلك الثلاثي الأوروبي اليونان ورومانيا وصربيا، فضلا عن بريطانيا مع جمهورية أيرلندا.

وستعرف هوية الدولة أو الدول المنظمة لهذه النسخة العام 2022.