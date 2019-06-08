الفيفا يوقف رئيس اتحاد الكرة الأفغاني السابق مدى الحياة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت إيقاف كرم الدين كريم الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في أفغانستان مدى الحياة ، وذلك عقب تحقيقات في اتهامه بالتعدي الجسدي والجنسي على لاعبات بمنتخب كرة القدم للسيدات.

كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار) على كرم الدين كريم، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وذلك بتهمة التعدي على خمس لاعبات على الأقل.

وأقرت الغرفة القضائية بأن كريم أساء لمنصب رئيس الاتحاد وبالتالي حكمت بإيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي.

وفي ديسمبر الماضي، كان الإدعاء العام في أفغانستان قد فرض الإيقاف المؤقت على ستة من أعضاء اتحاد كرة القدم، من بينهم كريم، إثر تلك الادعاءات.