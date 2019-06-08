كلمات مؤثرة في وداع هازارد لـ "تشيلسي"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الجمعة رسميا التوصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم البلجيكي إدين هازارد إلى صفوفه.

وقال النادي في بيان إن عقد اللاعب سيكون لمدة خمسة مواسم حتى 30 يونيو 2024.

وسيجري تقديم هازارد لاعبا جديدا في صفوف ريال مدريد في 13 من الشهر الجاري في ملعب سانتياغو برنابيو عقب اجتياز الفحص الطبي، كما جاء في بيان النادي.

وتعد هذه أهم صفقة للنادي الإسباني في سوق الانتقالات الحالي بعد كل من ميليتاو ورودريجو ويوفيتش.

وحرص النجم البلجيكي بحسب "آس" على توجيه رسالة وداع لجمهور ومسؤولي نادي تشيلي، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"إلى أصدقائي وعائلتتي في تشيلسي..

أنتم الآن تعرفون إنني سوف انضم إلى ريال مدريد. ليس سرا أنه كان حلمي أن ألعب من أجلهم منذ أن كنت شابا فقط أحرز هدفي الأول. لقد حاولت من الأفضل ألا أشتت عن نفسي أو الفريق من خلال هذه الفترة الصعبة من الموسم والاهتمام الإعلامي, وخاصة الـ 6 أشهر الماضية.

الآن الناديان توصلا إلى اتفاق أتمنى أن تفهموا إنه كان علي متابعة الفصل القادم، تماما كما يجب أن يكون كل واحد منكم عندما يكون لديه الفرصة لمتابعة أحلامه. ترك تشيلسي هو أكبر وأصعب قرار في حياتي المهنية حتى الآن، الآن أود أن أوضح شيئا واحدا كان دائما واضحا بالنسبة لي، لقد أحببت كل لحظة في تشيلسي.

لقد كنت فس سن 21 عاما فقط عندما انضممت، لذا كبرت كالرجل ولاعب معكم جميعا، لقد ساعدتمونني في أن أصبح كابتن فريق بلجيكا الوطني بعد كل شيء. لقد كانت هناك بالطبع أوقات صعبة، بالنسبة للفريق ككل و بالنسبة لي شخصيا، هذه كرة قدم احترافية. ومع ذلك،كرة القدم بالنسبة لي هي الحصول على كرة عند قدمي، لعب المباريات والاستمتاع بكل لحظة. نحن محظوظون للعب اللعبة الجميلة وهذه دائما نصيحتي لمن يطلب نصيحة! العب كرة القدم وأحظ بالمرح!.

حتى عندما لم نكن نلعب بشكل جيد، حاولت أن أفعل ما بوسعي وهذا كان بفضل دعمكم الرائع. إن روح القتالية والرغبة هما جزء من الثقافة في تشيلسي.

عندما أعود إلى اللحظات الخاصة بقميص تشيلسي، أجد هناك الكثير، نحن محظوظون بكسب العديد من الألقاب أكثر مما خسرنا، وفي يوم من الأيام سوف أكون قادرا على الجلوس وأتحدث أو أضحك بفخر بما حققته والفوز بالدوري، أو تلك الأهداف ضد توتنهام أو آرسنال أو ليفربول.

الذكريات مفعمة بالحياة بسبب الأجواء والمناسبة التي تخلقها، أتمنى أن تتذكروها دائما بكل فخر، كما أفعل. سواء التي كانت خلال الجولات في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في سندرلاند في ليلة ثلاثاء أو في روسيا ذات يوم خميس، وبالطبع كل مباراة في ستامفورد بريدج - كنتم دائما تدعمونني وتشجعونني على لعب كرة القدم، استمتعت وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم كذلك.

لدينا العديد من اللاعبين العظماء والأكثر فخرا، إنني كنت دائما جزء من الفريق. لقد فزنا بكأس الاتحاد الأوروبي، وبطريقة رائعة ومثالية في باكو قبل أسبوعين عقب موسم صعب وطويل بعد كأس العالم.

تشيلسي وخصوصا جماهيره ستكونون دائما مميزين بالنسبة لي والموسم القادم سوف انظر إلى نتائجكم أول. أتمنى أن نلعب ضد بعضنا البعض في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وكل موسم حتى يمكننا أن نلتقي مرة أخرى.

قبل أن اذهب، شكرا لكم جميعا في النادي على جهودهم الهائلة كما عشنا من خلالها كل لحظة. إلى كل زملائي السابقين وقبل أن أقول وداعاً يجب أن اشكر المالك السيد فيتشفيتش لمساعدته لي على تحقيق حلمين اثنين: الاول في أن أصبح لاعبا في تشيلسي، والثاني أن أصبح لاعبا في ريال مدريد.

أتمنى للجميع وكل واحد منكم الأفضل أصدقائي".