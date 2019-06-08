فوز ثالث تواليا لإسبانيا وأوكرانيا تكتسح صربيا بخماسية

المصدر: أ ف ب

حققت إسبانيا فوزها الثالث تواليا على حساب مضيفتها جزر فارو 4-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، فيما اكتسحت أوكرانيا ضيفتها صربي بخماسية بيضاء في المجموعة الثانية.

في المباراة الأولى افتتح قائد المنتخب الإسباني سيرخيو راموس التسجيل من ضربة رأس اثر ركلة ركنية (ق5)، وأضاف خيسوس نافاس الثاني بمتابعة ناجحة لكرة وصلته من ياغو أسباس (ق19).

وقلصت جزر فارو الفارق في غفلة من الإسبان بعد ركنية ومتابعة من أودمار فايرو أكملها كلايمنت أولسن بيسراه وهي طائرة في الزاوية اليسرى البعيدة عن الحارس الإسباني كيبا (ق30)، لكن سرعان ما أعادتها إسبانيا الى سابق عهده بهدية وهدف ثالث من تيتور جيستسون بتسجيله خطأ في مرماه (ق33).

وفي الشوط الثاني، أضاف خوسيه غايا الرابع من انفراد اثر كرة من ماركو أسنسيو رفعها من فوق حارس جزر فارو ساقطة في شباكه (ق71).

وفي المجموعة ذاتها تغلبت على ضيفتها مالطا 3-صفر، فيما فرطت النروج بفوز كانت أقرب اليه لتخرج بتعادل مخيب مع ضيفتها رومانيا بعد أن تقدمت بهدفين نظيفين.

ورفعت السويد رصيدها الى سبع نقاط في المركز الثاني مقابل 4 لرومانيا واثنتين فقط للنروج.

وفي المجموعة الرابعة، حافظت إيرلندا على الصدارة بتعادلها مع مضيفتها الدنمارك بهدف لشاين دافي (ق85) مقابل هدف لبيار إميل هويبيرغ (ق76).

وصار رصيد إيرلندا سبع نقاط مقابل نقطتين للدنمارك، فيما حقق جورجيا فوزها الأول على حساب جبل طارق بثلاثية نظيفة.

وحققت بولندا الأهم في المجموعة السابعة بفوزها على مضيفتها مقدونيا بهدف يتيم لكريستوف بيونتيك (ق47)، هو الثالث تواليا أيضا.

أوكرانيا تكتسح صربيا

وفازت تشيكيا على ضيفتها بلغاريا 2-1 في المجموعة الأولى وهو الفوز الأول لها بعد سقوطها صفر-5 أمام انكلترا المتصدر بست نقاط من فوزين.

وقلبت تشيكيا تخلفها بهدف بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية الى فوز ثمين بفضل لاعبها الشاب باتريك شيك.

وافتتح المنتخب البلغاري التسجيل باكرا برأسية من صاحب الاصول التركية عيسى اسماعيل في مباراته الدولية الأولى بعد تمريرة عرضية من إفلين بوبوف، وعادلت تشيكيا بفضل شيك الذي استفاد من دربكة داخل منطقة الجزاء البلغارية ومن مجهود من زميله جاكوب جانكتو ليسدد كرة مرت بين قدمي الحارس نيكولاي ميخايلوف (ق19). قبل أن يضيف في الشوط الثاني الهدف الثاني لفريقه والشخصي له بعدما خدع بلعبة بكعب قدمه المدافع فاسيل بوزيكوف وسدد كرة في وسط المرمى عجز الحارس عن صدها (ق50).

ورفع منتخب تشيكيا رصيده الى ثلاث نقاط من مباراتين، بعدما كان خسر مباراته الاولى امام انكلترا بخماسية نظيفة.

في المجموعة الثانية، أكرم منتخب أوكرانيا وفادة ضيفه منتخب صربيا وسحقه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها فيكتور تسيخانكوف (ق26 و28) ويفغن كونوبليانكا (ق46 و75) ورومان يارمشوك (ق59).

وحقق منتخب أوكرانيا فوزه الثاني تواليا بعدما كان قد تغلب على لوكسمبورغ 2-1 في المرحلة الثانية، علما أن مباراته الاول مع البرتغال انتهت بالتعادل السلبي.

ورفعت أوكرانيا رصيدها الى سبع نقاط في صدارة المجموعة من فوزين وتعادل. فيما تقبع صربيا في قاع الترتيب برصيد نقطة من تعادل وخسارة.