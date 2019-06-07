تزايد المعارضة ضد إصلاحات دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب ا

انضم عدد من الأندية الاوروبية لمعارضة الاقتراحات بشأن إصلاحات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضعت الاقتراحات مقدما من قبل أندريا أنييلي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) وتم مناقشتها " الخميس" و"الجمعة" في اجتماع خاص في مالطة، حيث ظهر تزايد المعارضة ضد هذه التعديلات.

وذكر قبل الاجتماع أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الألماني (بوندسليجا) ضد الاصلاحات المطروحة.

ويقال إن المعارضة على مستوى الأندية تتضمن سبعة أعضاء من رابطة الأندية الأوروبية التسعة من إسبانيا- باستثناء برشلونة و ريال مدريد.

الخطط الموضوعة من قبل أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، ستشهد نظام صعود وهبوط في ثلاث مستويات بدوري أبطال أوروبا بداية من 2024.

24 فريقاً من أصل 32 فريقاً سيمنحون التأهل المباشر في الموسم التالي بغض النظر عن مراكزهم في الدوريات المحلية، بينما طرحت فكرة إقامة المباريات الأوروبية في عطلات نهاية الأسبوع.

المزيد من المباريات ستقام إذا أقيمت البطولة من أربع مجموعات مكونة من ثماني فرق.

وفي تصريحات عقب اجتماع "ايكا" الـ156 في مدينة فاليتا، عاصمة مالطا، لمناقشة خطة الاصلاحات، قال أنييلي إنه لم يتم اتخاذ أي قرار.

وفي بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي "لإيكا"، قال :"أنا، سويا مع زملائي أعضاء المجلس، سندرس حالياً الرؤى وردود الفعل التي تلقيناها من الأعضاء قبل الانتقال للخطوة التالية من المشاورات، والتي ستشهد دعوة الأندية لحضور منتديات مفتوحة طوال فترة الصيف".

وقال إن "ايكا" تعتقد أن كل نادي بغض النظر عن حجم الدوري الذي يشارك به "يجب أن يكون لديه إمكانية الوصول لنظام، حيث يكون فيه الاداء في الملعب في أوروبا يفوق القوة المالية النسبية للدوري المحلي".

وأضاف أن الحاجة للإصلاح تأتي بسبب أن النظام الحالي "يرسخ عدم المساواة المالية والتنافسية القائمة بين الأندية من الدوريات الثرية والبقية".

وقال إدوين فان دير سار نائي رئيس "ايكا" إن كرة القدم "لا تلعب في إنجلترا فقط". هناك 56 دوري ويجب أن تلعب المسابقة الأوروبية في أكبر عدد ممكن من البلدان.

