أنظار العالم تتجه صوب مونديال السيدات الليلة

المصدر: باريس- وكالات

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم النسائية في كل أنحاء العالم نحو فرنسا الليلة، لمتابعة ضربة البداية للنسخة الثامنة ببطولات كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

والتي تستضيفها فرنسا من الغد وحتى السابع من يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً، قسمت على ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة. وينطلق مهرجان كرة القدم النسائية في فرنسا وسط تحديات تنتظر هذه النسخة.

حيث تنطلق بعد أيام ثلاث بطولات قارية لكرة القدم على مستوى الرجال، ما يعني أن الأضواء قد تتحول نسبياً بعيداً عن مونديال السيدات حال فشلت المنتخبات المشاركة في الظهور بأفضل شكل ممكن خلال الأسبوع الأول من فعاليات البطولة.

ولكن النهضة التي شهدتها الكرة النسائية في السنوات القليلة الماضية والشهرة التي نالتها العديد من اللاعبات على الساحة العالمية قد يضاعف من قدرة البطولة على الحصول على قدر كبير من الاهتمام في كل أنحاء العالم.كما أن اتساع دائرة المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب يمنح البطولة رونقاً رائعاً بالفعل، فلم تعد القوى الكروية الكبيرة مثل المنتخبات الأمريكي والسويدي والألماني والصيني هي المرشحة فقط وإنما دخلت معها منتخبات أكثر أثبتت وجودها بالفعل مثل المنتخب الياباني الذي توج باللقب في 2011 .

وفاز بالمركز الثاني في النسخة الماضية عام 2015. كما يبرز المنتخب الفرنسي صاحب الأرض مرشحاً قوياً للمنافسة إضافة لمنتخبي إسبانيا وهولندا اللذين تطور مستواهما كثيراً في الفترة الماضية . وينتظر المتابعون للبطولة ضربة بداية قوية ومثيرة في باريس، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية مع نظيره الكوري الجنوبي أحد المرشحين لترك بصمة جيدة في هذه النسخة.