فضيحة فساد تحاصر رئيس «كاف»

المصدر: باريس - وكالات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التقارير الصحافية التي تحدثت عن خضوع رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة «كاف»، أحمد أحمد، للاستجواب من قبل السلطات الفرنسية أمس.

وأورد الاتحاد الدولي في بيان، أنه «أخذ علماً بالأحداث المتعلقة بأحمد أحمد، الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف».

وشدد الفيفا على أنه ليس على اطلاع على «التفاصيل المحيطة بالتحقيق»، طالباً من السلطات الفرنسية «أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات يجريها (الفيفا)، ضمن لجنة الأخلاقيات» التابعة له.

ونشرت مجلة «جون أفريك» عبر موقعها الإلكتروني أمس، أن أحمد أحمد، الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ عام 2017، خلفاً للكاميروني عيسى حياتو، الذي حكم «الكاف» لنحو ثلاثة عقود، استجوب من السلطات الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من طرف واحد لعقد مع شركة «بوما» الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة «تاكتيكال ستيل»، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها.

وكان أحمد أحمد موجوداً في العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري، كان قد دعي له الأسبوع الماضي، وكونغرس الاتحاد الدولي، الذي عقد أول من امس، لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيساً للفيفا لولاية جديدة من أربعة أعوام.