الصدارة هدف هاميلتون في جائزة كندا

المصدر: مونتريال- أ ف ب

يأمل بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بمواصلة هيمنة فريقه على سباقات الفورمولا واحد، من خلال تحقيق فوزه الشخصي الخامس والثالث توالياً، والانتصار السابع لفريقه هذا الموسم.

وذلك في جائزة كندا الكبرى المرحلة السابعة من بطولة العالم، فبعد منافسة قوية مع زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس مطلع الموسم الحالي، نجح هاميلتون بطل العالم خمس مرات في الابتعاد في الصدارة بفارق 17 نقطة بعدما حسم سباقي إسبانيا وموناكو خلال الشهر الماضي.

ولهاميلتون سجل حافل في السباق الكندي على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، إذ حقق الفوز ست مرات وانطلق من المركز الأول ست مرات أيضاً منذ عام 2007، وسيتمكن بحال فوزه في سباق الأحد، من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله السائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر، الذي فاز سبع مرات على الحلبة الكندية.