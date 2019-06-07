منتخب أمريكا يخسر أمام جامايكا

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

مني المنتخب الأمريكي لكرة القدم بخسارته الأولى تحت إشراف المدرب غريغ برهالتر عندما سقط أمام نظيره الجامايكي بهدف نظيف، أول من أمس، في مباراة ودية استعداداً لخوض الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف. وسقط المنتخب الأمريكي أمام جمهوره في واشنطن بهدف سجله شامار نيكولسون بعد نحو ساعة من زمن اللقاء.

وهي الخسارة الأولى في عهد المدرب الجديد برهالتر الذي بدأ مهمته في ديسمبر 2018، بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد مع تشيلي (1-1). وكانت المباراة بين المنتخبين إعادة لنهائي الكأس الذهبية في 2017 والذي انتهى بفوز الولايات المتحدة 2-1.

ويواجه المنتخب الأمريكي غويانا وبنما وترينيداد ضمن المجموعة الرابعة في نسخة 2019 التي تقام من 15 يونيو إلى السابع من يوليو في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وجامايكا وكوستاريكا.