تشلسي وريال مدريد اتفقا على تفاصيل صفقة هازارد

المصدر: (أ ف ب)

كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن ناديي تشلسي اللندني وريال مدريد الإسباني أنجزا الخميس تفاصيل انتقال النجم البلجيكي إدين هازارد من الأول للثاني، وأن القيمة الإجمالية للصفقة قد تبلغ 130 مليون جنيه استرليني (165 مليون دولار).

وتربط التقارير الصحافية منذ أشهر بين هازار (28 عاما) وريال، وتعززت في الآونة الأخيرة مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الى صفوف النادي الإسباني وعزمه على الشروع في عملية إعادة بناء وتعزيز تشكيلته بعد الموسم المخيب للنادي الملكي على الصعيدين المحلي والقاري.

وكشفت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن الناديين أنجزا اليوم تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الدولي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بينهما في الأيام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الى أن ريال عرض بداية دفع مبلغ 88 مليون جنيه للتعاقد مع هازارد، لكنها أوضحت أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تصل الى حدود 130 مليونا متى أضيفت إليها الحوافز والمكافآت.

ويدافع هازارد عن ألوان النادي اللندني منذ العام 2012، ولم يجدد معه عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. وخلال الأعوام السبعة، أحرز مع فريقه الحالي سلسلة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" آخرهما هذا الموسم على حساب أرسنال 4-1.

وسجل لاعب ليل الفرنسي السابق هدفين في النهائي الذي أقيم في باكو، وقال على أثره "أعتقد أنه الوداع" ردا على سؤال عن مستقبله مع الفريق الأزرق، مضيفا "كنت أحلم باللعب في البريمير ليغ وحققت ذلك مع أحد أكبر الاندية لذا حان الوقت مع تحد جديد".