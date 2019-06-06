ميسي يكشف عن تشجيع نجله لريال مدريد

المصدر: وكالات

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأربعاء إنه اكتشف أن نجله ماتيو "يحتفل بأهداف ريال مدريد لمضايقة أخيه"، وذلك في حوار مع قناة (TyC Sports) الأرجنتينية.

وسرد ميسي ضاحكاً أن ماتيو كان يشجع أي منافس للبلاوجرانا سواء كان ليفربول الإنجليزي أو فالنسيا أو حتى ريال مدريد من أجل مضايقة شقيقه تياجو.

وقال ضاحكاً في هذا الصدد "هما يعشقان كرة القدم، ويرتديان قمصان الأندية. ماتيو يشاهد التليفزيون، ويصرخ عندما يسجل ريال مدريد لمضايقة أخيه. نجلي تياجو يغضب كثيراً لهذا الأمر".

وتابع النجم الذي يستعد مع "الألبيسيليستي" لخوض بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل "آخر مرة على سبيل المثال، كنا نلعب الكرة في البيت، وقال لي أنا بلاعب في ليفربول الذي هزمكم. كما أنه قال إنه يشجع أيضا فالنسيا".