رسمياً.. الريال يضمّ هازارد

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير صفحية أن إدارة ريال مدريد الإسباني توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في تشيلسي الإنجليزي حول انتقال البلجيكي إيدين هازارد نجم البلوز إلى صفوف أصحاب ملعب "سانيتاغو برنابيو".

وحسب"يوروسبورت"، فإنه من المقرر أن يدفع ريال مدريد رسوم انتقال بقيمة 100 مليون يورو (88 مليون جنيه استرليني)، بالإضافة إلى إضافات مرتبطة بأداء هازارد مع الميرنغي.

وكان الدولي البلجيكي قال بعد فوز تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على أرسنال بنتيجة 4-1:"أعتقد أنه الوداع، لكن في كرة القدم لا تعرف أبداً ما سيحدث".

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي لريال مدريد خوسيه أنغيل سانشيز قد سافر إلى العاصمة البريطانية لندن لعقد جلسة مع إدارة البلوز من أجل إنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يُتيح للنادي الإسباني التوقيع مع اللاعب.

وشارك صاحب الـ 28 عاماً هذا الموسم مع أصحاب ملعب "ستامفورد بريدج" في 52 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها 21 هدفاً وصنع 17 آخر، منها 16 هدفاً بالدوري.

يُذكر أن إيدين هازارد قد انتقل إلى تشيلسي في صيف 2012 قادماً من فريق ليل الفرنسي مُقابل مبلغ 35 مليون يورو.