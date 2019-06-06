دانيال ستاريدج يغادر ليفربول

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن ليفربول الإنجليزي، الفائز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، أمس أن مهاجمه الدولي دانيال ستاريدج سيغادر النادي قبل انطلاق الموسم المقبل.

ولم يخض ستاريدج (29 عاماً) سوى مباراتين في المسابقة الأوروبية العريقة هذا الموسم، وظل جالساً على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية التي فاز بها فريقه على مواطنه توتنهام هوتسبر 2-0 السبت.

وأكد فريق «الحمر» أيضاً أن مدافعه الدولي الإسباني ألبرتو مورينو سيغادر بدوره ملعب «أنفيلد» مع انتهاء عقده الحالي.

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على رحيل لاعبَيه على الموقع الرسمي للنادي «الكلمات الأهم لقولها لهذين اللاعبين المميزين، هي شكراً».

وكان ستاريدج انضم إلى ليفربول في يناير 2013 قادما من تشلسي.