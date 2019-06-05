الريال وبرشلونة وسيتي وسان جرمان في منافسة شرسة على ميسي الجديد

المصدر: البيان الالكتروني

يواصل نادي ريال مدريد البحث عن المواهب الشابة، إذ تتجه أنظار المسؤولين فيه إلى اليابان هذه المرة، بعد أن ضم فينيسيوس جونيور (18 عاما)، وإبراهيم دياز (19 عاما).

وفي طوكيو، يراقب لوس بلانكوس عن كثب اللاعب الناشئ تاكيفوسا كوبو " ميسي الجديد"، البالغ من العمر 18 عاما، وهو من المواهب الشابة الأكثر إثارة في كرة القدم اليابانية، حيث يُعرف على نطاق واسع باسم "ميسي الياباني".

ويلعب كوبو حاليا مهاجما مع فريق "طوكيو أف سي"، والتحق بأكاديمية نادي برشلونة لكرة القدم 4 سنوات، واضطر النادي الكتالوني للسماح له بالرحيل في 2015 بسبب عقوبة الفيفا المتعلقة بتوقيع العقود من الأحداث بحسب سكاي نيوز.

ويتنافس مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيان على ضم اللاعب كوبو، بعد أن أتم 18 عاما في 4 يونيو الجاري.