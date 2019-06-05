حقيقة رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع كلوب وساني

المصدر: ا ف ب

نفى الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينتس رومينيغيه، الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لاعب مانشستر سيتي ليروي ساني.

وجاءت تصريحات رومينغيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، على حساب توتنهام هوتسبر، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألمانية، فرانتس بكنباور، الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.

وأوضح رومينيغيه لصحيفة "بيلد" الألمانية "لا أعرف ما إذا كانت البوندسليغا ستجذب مجددا يورغن كلوب"، مضيفا "هو حاليا يدرب في أحد أفضل الدوريات في أوروبا".

وأورد "أعتقد أنه حاليا حيث يجب أن يكون. هو والنادي (ليفربول) سعيدان جدا. أرى أنه لا يتساءل ماذا سيحصل بعد عدة سنوات".

وقال رومينيغيه إن بايرن ملتزم حاليا مع مدربه الكرواتي، نيكو كوفاتش، الذي قاده في عامه الأول معه لإحراز الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، بعدما خرج من ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال الأوروبي أمام ليفربول الذي يدربه كلوب بنفسه.

وفي المنحى ذاته، نفى رومينيغيه أن يكون بايرن قد تقدم بعرض إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للتعاقد مع ساني.

وردا على شائعات تشير إلى أن النادي الإنجليزي رفض عرضا بقيمة 80 مليون يورو لمهاجمه ابن الـ 23 عاما، قال "لم نقدم أي عرض بشأن ساني. ما زلنا بعيدين".

وبحسب الرئيس التنفيذي الألماني، فإن بايرن لن يتقدم باي عرض طالما أن اللاعب نفسه لم يبد رغبته بالعودة إلى ألمانيا، وأردف "في حال تخيل أنه يريد القدوم إلى بايرن، حينها سندخل بمفاوضات ملموسة مع سيتي".

وكان أولي هونيس رئيس النادي صرح الأسبوع الماضي اهتمامه بالنجم الشاب، ولكنه ألمح إلى أن بايرن ربما سيكون غير قادر على تلبية المطالب المالية لسيتي.

ويمتد عقد ساني مع بطل الثلاثية المحلية (الدوري ـ الكأس - كأس الرابطة) حتى عام 2021، الذي يرغب بتمديد عقده. علما أن قيمة ساني في سوق الانتقالات تقدر بحوالي 100 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.