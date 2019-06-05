إنفانتينو يستمر في رئاسة الفيفا لأربعة أعوام أخرى

المصدر: (د ب أ)

انتخب السويسري جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء، بالتزكية، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام تنتهي في 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونغرس الفيفا) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وتولى إنفانتينو 49 عاما المنصب لفترة جديدة بالتزكية نظرا لعدم وجود أي منافس له على المنصب.

ويتولى إنفانتينو المنصب منذ انتخابه في فبراير 2016، ليستكمل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق للفيفا، السويسري جوزيف بلاتر، الذي يخضع للإيقاف ستة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، في إطار قضية فساد.

وقبل إعلان استمراره في رئاسة الفيفا، قال إنفانتينو في كلمة أمام ممثلي الاتحادات الوطنية ال211 الأعضاء في الفيفا، إن الاتحاد قد قطع مشوارا طويلا بعد أن ضربته سلسلة من فضائح الفساد التي أطاحت بمواطنه بلاتر من المنصب في 2015 .